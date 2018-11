Apple geeft teleurstellende vooruitzichten

Apple zag de omzet het voorbije kwartaal - tevens het laatste van het gebroken boekjaar - met 20 procent stijgen tot 62,9 miljard dollar, zowat anderhalf miljard boven de analistenconsensus. Ook de nettowinst van 2,91 dollar per aandeel (+41% tegenover vorig jaar) lag hoger dan verwacht. 'We zijn bijzonder blij dat we opnieuw een recordjaar hebben gehad, en dat hebben we ook afgesloten met een recordkwartaal', aldus CEO Tim Cook.