Apple gooit populair spel Fortnite uit App Store

Apple ligt op ramkoers met spelontwikkelaar Epic Games. Die probeerde donderdag de commissies die Apple neemt op de App Store te ontlopen.

Wie donderdagavond het populaire spel Fortnite uit de App Store van Apple wilde downloaden, kwam bedrogen uit. Het spel is niet meer beschikbaar ten midden van een open oorlog tussen Apple, 's werelds waardevolste bedrijf dat met de 2.000 miljard beurswaarde flirt, en de meermaals gefêteerde spelletjesmaker Epic Games, de bouwer van Fortnite.

Het moet gezegd: Epic Games had het donderdag enigszins gezocht. Het bedrijf introduceerde een nieuwe directe betaalmethode, via kredietkaart of PayPal. Het omzeilde zo betalingen via de App Store of Play Store. Apple en Google nemen klassiek een commissie van dertig procent op betalingen voor of in een app. Epic Games heeft het daar duidelijk mee gehad; CEO Tim Sweeney levert al langer een kruistocht tegen de praktijk.

Wie 1.000 'V-bucks' (de munteenheid in het spel) wil inslaan, betaalde 7,99 dollar via de directe weg en 9,99 dollar via de Apple en Google-weg. Epic claimde dat die 'korting' vooral ten goede komt van de consument. Maar de ingreep bleef niet lang onbestraft. Apple reageerde dat Epic Games een loopje nam met de regels rond betalingen binnen een app, en kegelde het spel uit zijn App Store.

Dat is hoogst opmerkelijk, want het spel is een enorm succes. In mei onthulde Epic Games nog dat het spel in totaal meer dan 350 miljoen geregistreerde gebruikers telt. In de maand april spendeerden gebruikers 3,2 miljard uur in het spel. Maar van die sterrenstatus trekt Apple zich dus weinig aan. Een woordvoerder van het bedrijf zei aan technologiesite The Verge dat de ballon voor een 'speciale behandeling' niet opgaat.