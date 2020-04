Apple heeft minder last van corona dan gedacht

Zowel de verkoop als de winst van Apple doen het beter dan analisten verwacht hadden. CEO Tim Cook ziet de Chinese markt weer aantrekken, met een ‘verkoop die de goede richting uit gaat’.

Met zijn wereldwijde aanwezigheid zag Apple in maart de iPhone-verkoop terugvallen. Door de lockdown in steeds meer landen was enkel nog onlineverkoop mogelijk. Maar daar tegenover stond dat Apples streamingdiensten fors meer kijkers wisten te lokken nu mensen massaal thuis moeten blijven.

China geldt als een van de belangrijkste markten voor Apple en is dan ook een goede eerste graadmeter van hoe corona de Amerikaanse techgigant beïnvloedt. Met een Chinese verkoop in het eerste kwartaal van 9,5 miljard dollar is er een terugval van 1 miljard dollar tegenover vorig jaar, maar CEO Tim Cook ziet de verkoop wel de goede richting uitgaan nu de lockdownmaatregelen zijn versoepeld. Sinds midden maart zijn alle Chinese Apple-winkels weer open. ‘In vergelijking met februari zagen we een goede verbetering in maart en een verdere verbetering in april’, zei hij tegen persagentschap Reuters.

Geen vooruitzichten

Tegen alle verwachtingen in slaagt Apple er zelfs in te groeien ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar. In de eerste drie maanden van dit jaar haalde de techreus 58,3 miljard dollar omzet, tegenover 58 miljard dollar vorig jaar. Zelfs de winst ging er op vooruit van 2,46 naar 2,55 dollar per aandeel. In tijden van corona doet de iPhone-verkoper daarmee fors beter dan de analistenverwachtingen.