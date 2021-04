Apple investeert komende vijf jaar 430 miljard dollar

De techreus uit Californië plant onder meer een nieuwe campus in North Carolina, investeringen in het 5G-netwerk en een nieuwe generatie computerchips.

Apple maakte zijn plannen voor 2021 tot 2026 maandag bekend. De komende vijf jaar schaalt het bedrijf zijn investeringen in de Verenigde Staten op met 20 procent, tot 430 miljard dollar. Apple, met een waarde van 2,2 biljoen dollar het grootste beursgenoteerde bedrijf ter wereld, schat dat dat tot 20.000 extra Amerikaanse jobs zal leiden.

Het geld is onder meer bestemd voor een nieuwe campus in de staat North Carolina, waar Apple 1 miljard investeert voor onderzoek naar machinelearning, artificiële intelligentie en technologische innovatie. Daarnaast investeert de techreus in het 5G-netwerk voor supersnel internet, nieuwe toepassingen voor computerchips en de verdere uitbouw van zijn streamingplatform Apple TV+.

'Apple verdubbelt zijn toewijding aan innovatie en productie in de VS op een moment van herstel en wederopbouw', zei Apple-CEO Tim Cook maandag. 'Onze investeringen bereiken gemeenschappen in alle 50 staten.' Woensdag komt Apple met resultaten voor het tweede kwartaal.