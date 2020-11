Apple kampt met schaarste aan onderdelen voor nieuwe iPhone

Maar volgens bronnen van Bloomberg is het niet uitgesloten dat er te weinig iPhones zullen zijn om aan de vraag te voldoen. Dat is het gevolg van de beperkte beschikbaarheid van enkele cruciale onderdelen, in de eerste plaats de chips die het energiebeheer van de smartphone regelen.

Een efficiƫnt energiebeheer is belangrijker in de iPhone 12 dan in vorige iPhones omdat het toestel meer stroom verbruikt, onder meer voor de extra camerafuncties en 5G-connectiviteit. CEO Tim Cook sprak in een recente telefoonconferentie met analisten over mogelijke tekorten aan onderdelen voor de iPhone 12 en andere toestellen, maar liet in het midden aan welke componenten er een tekort was.