Apple krijgt geen uitstel voor opgelegde aanpassingen in App Store

Apple krijgt geen uitstel voor een reeks door de rechter opgelegde ingrepen in zijn App Store. Apple had de verplichting aangevochten, maar vangt bot.

Apple mag een door de rechter opgelegde aanpassing in zijn App Store-beleid niet uitstellen. Het techbedrijf moet makers van apps vanaf 9 december de mogelijkheid geven om hun gebruikers te laten weten dat ze via een eigen website goedkopere abonnementen kunnen afsluiten.

De verplichting vloeit voort uit de rechtszaak van Epic Games tegen Apple. Het softwarebedrijf achter het overlevingsspel Fortnite bestempelde de regels in de App Store als machtsmisbruik. Zo moeten softwaremakers een commissie van 30 procent neertellen bij elke transactie via de App Store en zijn ze verplicht daar Apples eigen betalingssysteem voor te gebruiken. Ook mochten ze niet wijzen op goedkopere manieren om abonnementen af te sluiten.

Veel softwaremakers hanteren een goedkoper tarief buiten de App Store, omdat ze daar geen commissie moeten afdragen. Volgens de rechter had Apple de uitspraak 'selectief gelezen' en negeerde het techbedrijf delen van het vonnis waarmee die verplichte verandering werd onderbouwd. De rechter wees het verzoek om uitstel af.

Apple kreeg in de zaak tegen Epic in grote lijnen gelijk. De techreus blijft het oneens met de beslissing van de rechter en kondigde aan ook voor het opschorten van de maatregel in beroep te gaan.