Apple lanceert krachtigste chip ooit

Het Amerikaanse computerbedrijf Apple voorziet zijn nieuwe tablet iPad Air van een computerchip van een nieuwe generatie. Apple pakte ook uit met een nieuwe smartwatch die de zuurstofsaturatie meet.

In de chipwereld werd al even uitgekeken naar de A14 Bionic, zoals de nieuwe chip van Apple heet. De verwachting was dat die chip het pronkstuk zou worden van een nieuwe iPhone 12 met 5G-connectie, maar die iPhone was de grote afwezige op de productshow van Apple dinsdagavond. Door de coronacrisis is de productie van de nieuwe smartphone vertraagd, waardoor de lancering pas later plaatsvindt.

Apple-topman Tim Cook lanceerde wel een nieuwe iPad Air, de ultradunne versie van de iPad-tablet van Apple. Het toestel is dankzij de nieuwe chip 30 à 40 procent krachtiger dan zijn voorganger, aldus Apple.

Het is de eerste commerciële computerchip die gemaakt werd met zogenaamde 5 nanometer procestechnologie. Die 5 nanometer verwijst naar de nauwkeurigheid waarmee chipfabrikanten kunnen produceren en schakelingen op een kleinere oppervlakte kunnen persen. In het geval van de A14 zijn dat er 11,8 miljard. Apple claimt een 40 procent betere performantie tegenover de vorige generatie van 7 nanometer chips.

Smartwatch

Apple brengt ook een nieuwe versie van zijn smartwatch uit en positioneert die meteen als een cruciaal hebbeding in de strijd tegen het coronavirus. De zesde serie van de Apple Watch bevat enkele nieuwe sensoren voor een betere monitoring van de slaap en het zuurstofniveau.

Apple bekijkt of het mogelijk is dankzij de smartwatch coronabesmettingen op te sporen.

Het zuurstofniveau in het bloed is een cruciale parameter voor het opsporen en monitoren van mensen die besmet zijn met het coronavirus. Apple zegt dat de smartwatch dankzij een combinatie van rood en infrarood licht in 15 seconden het zuurstofniveau kan meten.

Apple wijst erop dat die meting geen gecontroleerde meting door een arts kan vervangen, maar de technologiegigant bekijkt wel of het mogelijk is dankzij de smartwatch coronabesmettingen op te sporen. Apple werkt daarvoor samen met de medische wereld.

'Samen met de universiteit van Washington onderzoeken we of het zuurstofniveau en de hartslag een vroeg signaal kunnen geven van een besmetting met griep of Covid-19', verklaarde Sumbul Ahman Desai, de verantwoordelijke voor gezondheidsproducten bij Apple.