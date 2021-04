Apple mikt op thuiswerkers

De AirTags kosten 35 euro per stuk en 119 euro voor vier stuks. De iMac, met een beeldscherm van 61 centimeter, is verkrijgbaar vanaf 1.449 euro en is slechts 11,5 millimeter dik. De camera en de microfoon hebben een betere kwaliteit, na klachten van gebruikers dat de camera's geen gelijke tred hielden met de iPhone en iPad.