Apple neemt handschoen op tegen Netflix

Apple tovert maandag zijn eigen Netflix uit zijn hoed. Zijn videostreamingdienst wordt een combinatie van eigen en ingekocht werk. En is een stevige test voor Apples toekomst.

‘It’s showtime.’ Met die woorden nodigde Apple enkele weken geleden de pers uit voor een evenement nu maandag. Duidelijker kon de Amerikaanse hardwarereus met die woorden niet zijn: hij lanceert in Cupertino, in het Steve Jobs Theater, zijn langverwachte videostreamingdienst.

De ijverige Amerikaanse technologiepers peuterde de afgelopen maanden al veel details los. Apple trok voor de online streamingdienst 1 miljard dollar uit en zette er een dertigtal eigen producties mee in de steigers. Met daarin bekend volk zoals Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Steven Spielberg en Oprah Winfrey.

Apple kan het verschil proberen te maken door online video te koppelen met muziek en nieuws.

De AppleFlix - de echte naam is een goed bewaard geheim - zal behalve eigen producties ingekocht werk bevatten. Apple repte zich de afgelopen weken om daar de nodige deals met enkele grote Amerikaanse mediabedrijven voor af te sluiten. Via de settopbox Apple TV geeft Apple al toegang tot producties van onder meer HBO. Maar zo leidt het kijkers af naar de apps van die bedrijven. Apple wil ze voortaan binnen de streamingdienst houden.

De onthulling van de videostreaming is de eerste grote lancering van een Apple-dienst sinds de introductie van muziekstreamingdienst Apple Music in juni 2015. Het is veelzeggend dat Apple voor de lancering van de videostreamingdienst een speciale show organiseert. De voorbije week kondigde Apple - enkel via een sec persbericht - allerlei nieuwe hardware aan. Zowel de iPads, iMacs als AirPods-oortjes kregen een upgrade.

Dienstenleverancier

Apple zet zo in de verf dat het zich van een hardwaregigant wil omtunen tot een dienstenleverancier. In het voorbije kwartaal boekte de dienstentak van Apple - met daarin onder meer Apple Music, maar ook de betaaldienst Apple Pay - 10,9 miljard dollar omzet, ongeveer een achtste van de totale omzet. Over het hele boekjaar ging het om 39,7 miljard. Tegen 2020 moet dat 50 miljard dollar zijn.

Het past in het grote plan van Apple-CEO Tim Cook om een mogelijke verslapping van de verkoop van iPhones op te vangen met het aanbieden van diensten. Apple besloot enkele kwartalen geleden niet langer te communiceren hoeveel iPhones het verkoopt. De hardwaregigant heeft op dit ogenblik 1,4 miljard actieve toestellen. Het gebruikt die als lanceerplatform voor allerlei diensten - zoals Music en Pay - die maandelijks een vast bedrag in het laatje brengen.

Het is afwachten of Apple potten gaat breken met zijn online videostreamingdienst. In de Verenigde Staten betreedt Apple een markt met al enkele sterke videostreamingdiensten, zoals Netflix, Amazon Prime Video en HBO Now. In het najaar laat Disney zijn eigen streamingdienst los op de Amerikaanse markt. Disney+ bevat veel kindercontent en een paar sterke supersterrenfranchises uit het Marvel-universum.

Apple Music

Apple kan proberen het verschil te maken door de online videostreamingdienst te bundelen met enkele van zijn andere diensten. Een mogelijkheid is de online videostreamingdienst samen te voegen met de muziekstreamingdienst Apple Music en het eveneens nieuw aan te kondigen magazineabonnement. Apple kan dan online video, muziek en nieuws in een groot pakket aanbieden, voor een vaste maandelijkse som.

Analisten verwachten maandag ook een betalende versie van Apple News, met toegang tot tal van kranten en magazines. De Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal zou al toegezegd hebben om daar deel van uit te maken. Andere kranten, zoals The New York Times en The Washington Post, houden voorlopig de boot af.

