Apple ontwikkelt eigen chips voor 5G-iPhones

Dat heeft Johny Srouji, die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling, meegedeeld aan het personeel. Momenteel gebruikt Apple in zijn recentste model, de iPhone 12, de modemchips van Qualcomm.

Maar het was het een publiek geheim dat de technologiereus aan een eigen chip werkte om minder afhankelijk te zijn van leveranciers. Apple had vorig jaar nog 1 miljard dollar op tafel gelegd om de modemchiptak van Intel over te nemen. Dat heeft Apple geholpen een team van ingenieurs samen te stellen dat de modemchip kon ontwerpen en ontwikkelen.