Apple plant einde voor iTunes

Na 18 jaar lijkt het einde van digitale muziekspeler iTunes in zicht. Volgens persbureau Bloomberg zal Apple dit maandag aankondigen op zijn jaarlijkse conferentie voor software-ontwikkelaars, WWDC.

De digitale multimediaspeler iTunes werd in 2001 gelanceerd als een muziekbibliotheek en -speler. In de loop der jaren werden verschillende functies aan de dienst toegevoegd zoals de toegang tot podcasts, films, tv-series en Apple’s appwinkel. Vandaag streamen consumenten echter meer dan ze downloaden, zodat de aantrekkelijkheid is afgenomen. Gebruikers klagen ook dat de app teveel ruimte inneemt op de harde schijf.