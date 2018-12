Apple pompt 1 miljard dollar in bouw Texaanse campus

Apple zegt dat de nieuwe campus deel uitmaakt van een 'grote uitbreiding' van zijn operaties in Austin, schrijft de Britse zakenkrant Financial Times. Tegelijkertijd kondigde de techreus aan de komende drie jaar uit te breiden in nieuwe steden als Pittsburgh, Pennsylvania en Boulder (Colorado). Dat is allemaal onderdeel van een investeringsplan van 350 miljard dollar in de Verenigde Staten, dat Apple in januari aankondigde.