Apple pompt 6 miljard in films en series

De techreus gooit zich daarmee in de druk bevolkte streamingarena met Netflix, Amazon, Disney en HBO.

De iPhone-maker is zijn intrede in de televisiewereld al jaren aan het voorbereiden. In 2017 plukte Apple met Jamie Erlicht en Zack Van Amburg twee topmannen weg bij Sony Pictures Television.

Kijkers zullen zich abonneren op meer dan één streamingdienst. We doen ons best om Apple TV+ een van die abonnementen te maken. Tim Cook CEO Apple

De twee kregen initieel 1 miljard dollar voor het maken van series en films om het eerste jaar door te komen. Maar ondertussen is dat budget flink aangezwollen tot liefst 6 miljard dollar, weet de Britse zakenkrant Financial Times.

De extra miljarden voor Apple TV+ - zoals Apples streamingdienst heet - zijn nodig omdat alleen al voor 'The Morning Show', een reeks met Jennifer Aniston, Reese Witherspoon en Steve Carell, 300 miljoen dollar werd uitgetrokken voor de eerste twee seizoenen. Dat is per aflevering meer dan het slotseizoen van 'Game of Thrones' (15 miljoen dollar per aflevering). Ook de sciencefictionserie 'See' met Jason Momoa blijkt een dure productie.

Betere betaler

Maar ook na een verzesvoudiging verbleekt de 6 miljard nog altijd bij de 15 miljard dollar die de streamingpionier Netflix er dit jaar tegenaan smakt. Apple zou de makers van de films en series wel sneller in het productieproces - bij het bereiken van mijlpalen - betalen dan Netflix, wat de techreus helpt om deals te winnen in Hollywood.

Apple-topman Tim Cook kon in maart, bij de aankondiging van Apple TV+, al een blik Hollywoodsterren opentrekken. Na de al genoemde Aniston, Witherspoon en Carell draafden ook Steven Spielberg en Oprah Winfrey op. Spielberg gaat een serie maken en Winfrey een aantal documentaires. Voorts komen ook de 'Sesamstraat'-karakters naar de nieuwe streamingdienst.

Apple TV+ zou binnen de twee maanden van start gaan, om de lancering van Disney Plus op 12 november (in de VS, Canada en Nederland) voor te zijn. Volgens het persagentschap Bloomberg zal de nieuwe streamingdienst 9,99 dollar per maand kosten. In de beginperiode, in afwachting van een voldoende groot aanbod, zou mogelijk met een gratis proefperiode worden gewerkt. Ter vergelijking: Netflix en Amazon Prime kosten minstens 8,99 dollar. Disney+ zal 6,99 dollar kosten.

50 miljard

Volgens Cook zullen kijkers meer dan één abonnement nemen op een streamingdienst. 'We doen ons best om Apple TV+ een van die abonnementen te maken', zei de topman in de marge van het jongste resultatenrapport.

Apple TV+ wordt een van de peilers van de dienstenpoot die Apples afhankelijkheid van de iPhone moet verminderen. Cook ambieert voor de afdeling tegen 2020 minstens 50 miljard dollar aan omzet. Naast de streamingdienst herbergt de dienstendivisie Apple Music, Apple Card, Apple Pay en de clouddiensten.