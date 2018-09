Apple profileert zich als gezondheidsbedrijf

De nieuwe smartwatch van Apple wordt naast een gadget ook een medisch toestel. Hij kan een elektrocardiogram maken. 'Een positieve evolutie naar een meer persoonlijke gezondheidszorg.'

Samen met een nieuwe reeks iPhones stelde Apple woensdag in het nieuwe hoofdkantoor in Cupertino (Californië) ook een opgefriste versie van zijn smartwatch voor. De focus lag, behalve op een nieuw en slanker ontwerp, op de medische toepassingen die in het toestel zitten ingebakken.

Net als andere wearables had het slimme horloge van Apple al een 'gewone' hartslagmeter. Die werkt met behulp van groen led-licht dat de bloedkleur meet, maar die methode is niet de meest accurate.

Aan de nieuwe editie voegt Apple nu technologie toe om een elektrocardiogram of ECG te maken. Dat is een registratie van de elektrische activiteit van de hartspier en geeft informatie over het ritme en de frequentie waarmee het hart klopt. Een ECG is een basisonderzoek dat het mogelijk maakt om hartdiagnoses te maken.

Daarvoor moeten gebruikers gedurende 30 seconden hun vinger op de knop (de 'digital crown') van het uurwerk plaatsen. Dat laat toe om de elektrische activiteit van het hart op te meten en levert veel betrouwbaardere resultaten op.

Gamechanger

In de Verenigde Staten werd de toepassing al goedgekeurd door de geneesmiddelenautoriteit FDA, wat Apple onterecht claimt als een primeur. Daarmee is de Watch officieel een medisch toestel. De informatie van de ECG wordt opgeslagen en gebruikers kunnen de data doorsturen naar een arts via een PDF-bestand.

'Een gamechanger', zei Ivor Benjamin, cardioloog en voorzitter van de American Heart Association, op het podium bij Apple. 'Dit toont het engagement van Apple voor gezondheidstechnologie.'

Voor Apple is de focus op gezondheid strategisch interessant. Hart- en vaatzieken zijn de grootste doodsoorzaak ter wereld. Een toestel dat een extra vorm van controle en zekerheid geeft zonder dat je ervoor naar de dokter moet, kan voor een grote groep mensen aantrekkelijk zijn.

Vorig jaar lanceerde Apple de Apple Heart Study, een grootschalig project met de universiteit van Stanford (Californië) voor onderzoek naar voorkamerfibrillatie, een van de meest voorkomende hartritmestoornissen die tot klonters en dus beroertes kan leiden.

Betrokkenheid

'De betrokkenheid van mensen bij hun gezondheidstoestand is uitermate belangrijk. Dit is een positieve ontwikkeling', zegt Ernst Rietzschel, cardioloog aan de Universiteit Gent. 'Het past in de verschuiving van patiënten van passieve ontvangers van gezondheidszorg naar actieve participatie.'

'Neem voorkamerfibrillatie. Veel mensen weten niet dat ze dat hebben. Een toestel dat mensen quasi permanent kan monitoren zal tot veel meer en betere diagnoses leiden. Detectie is de grootste flessenhals.'

Er zijn al andere applicaties die met behulp van smartphones en -watches, waaronder die van Apple, het hartpatroon monitoren. Zo heeft het Hasseltse bedrijf Fibricheck een app ontwikkeld die hartritmestoornissen detecteert en die al door meer dan 1.000 dokters wordt voorgeschreven. Een patiënt hoeft enkel zijn vinger 60 seconden op de camera van de smartphone te leggen. Die 'ziet' het hartritme door minuscule kleurverschillen van het bloed.

Valse positieven

Ook cardiooog Hein Heidbüchel, ritmespecialist aan de Universiteit Antwerpen en voorzitter van de European Heart Rhythm Association, verwelkomt de nieuwe technologie, maar waarschuwt tegelijk voor enkele potentiële problemen. 'Dergelijke toestellen kunnen een verwachtingspatroon creëren waarbij mensen verwachten dat het alle onregelmatigheden opspoort. Ik neem aan dat Apple zich daartegen indekt.'

'Maar het kan ook valse positieven opleveren. De technologie is niet onfeilbaar. Dat kan tot onnodige ongerustheid en onnodige extra onderzoeken leiden, wat op zich ook kosten heeft voor de maatschappij. Gaan artsen gebombardeerd worden met ECG's van patiënten? Welke verantwoordelijkheid hebben ze daarin?'

'En dan hebben we het nog niet over de mogelijke privacyproblemen gehad', zegt Heidbüchel. 'Maar het heeft veel potentieel, er is zeker een plaats voor.'

Valdetectie

Het elektrocardiogram is niet de enige medische nieuwigheid in de Watch. Het toestel kan ook detecteren als iemand gevallen is. Apple zegt dat de Watch het verschil kan herkennen tussen struikelen en vallen aan de hand van de polsbeweging. Is iemand hard gevallen, dan kan de gebruiker met één beweging de hulpdiensten bellen. Komt er binnen de minuut geen respons, dan neemt het toestel zelf het initiatief.

Met een smartwatch vol medische toepassingen kan Apple zich onderscheiden van andere wearables, die eerder een gadgetkarakter hebben. Het geeft met andere woorden mensen een concrete reden om er een aan te schaffen. En het boort nieuwe doelgroepen aan, zoals verouderende babyboomers. De Watch kan scoren als eindejaarscadeau voor ouders en grootouders.

De Watch is een kleinere productcategorie voor Apple. Het bedrijf geeft geen cijfers, maar analisten schatten dat er vorig jaar een kleine 20 miljoen verkocht werden. Dat is minder dan 10 procent van het aantal iPhones (216 miljoen stuks) dat vorig jaar over de toonbank ging.

Businessmodellen

Apple zette het toestel van in het begin in de markt als een toestel dat helpt een gezond leven te leiden. Het ding trackt je activiteit en helpt bij verschillende vormen van lichaamsbeweging. Door zich steeds meer te profileren als een maker van medische toestellen, worden nieuwe businessmodellen mogelijk. Zo zouden verzekeringsbedrijven een duur horloge kunnen subsidiëren om het prijskaartje van minstens 400 euro (en dat van de bijbehorende iPhone) te verteren.

'Fitness is de kern van de Apple Watch', zei Jeff Williams, de operationeel directeur van Apple, woensdagavond. 'Naast constant je hartslag meten, is het ook een intelligente beschermer van je gezondheid.'