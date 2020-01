Apple rukt op richting 1.500 miljard dollar beurswaarde

In tegenstelling tot de beweringen van onheilsprofeten komt er geen sleet op Apple . Het op een na grootste bedrijf ter wereld, na de Saoedische oliereus Aramco, buigt recordcijfers om in een aangescherpt koersrecord.

Het aandeel schoot woensdag bij opening van de handel op Wall Street 3 procent hoger naar 325,50 dollar. Het technologieconcern bereikt daarmee zijn hoogste beurswaardering ooit. Het bedrijf is nu 1.429 miljard dollar waard. Het heeft nog 5,7 procentpunt nodig om de kaap van 1.500 miljard dollar te ronden als eerste bedrijf in de Amerikaanse geschiedenis.

Het Cook-effect

Sinds het aantreden van CEO Tim Cook, bijna negen jaar geleden, is de koers verzesvoudigd. Cook trad aan op 24 augustus 2011 om de toen zwaar zieke Steve Jobs te vervangen die in oktober 2011 overleed aan pancreaskanker.

Bij Cooks aantreden noteerde Apple tegen 53 euro, dat is 511 procent lager dan de huidige koers. De beurswaarde verviervoudigde (+308%) van 348 miljard dollar bij zijn aantreden, naar 1.420 miljard vandaag. Dat de beurskoers en de beurswaarde niet lineair stijgen, heeft te maken met het forse inkoopprogramma van eigen aandelen. Daardoor is er vandaag een aanzienlijk kleiner deel van het concern vrij verhandelbaar op de beurs dan bij het aantreden van Cook in 2011.