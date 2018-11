Apple speelt biljoenenstatus weer kwijt

Apple is vrijdag zwaar onderuitgegaan op de beurs in New York, na een tegenvallend kwartaalbericht van de iPhone-maker.

De beurswaarde kelderde met bijna 7 procent door teleurstelling over de vooruitzichten van Apple. Daardoor is het concern zijn onlangs verworven biljoenenstatus kwijtgeraakt.

Apple kwam met voorzichtige vooruitzichten voor het belangrijke lopende kwartaal waarin ook de feestdagenperiode valt. Het concern meldde dat in de komende maanden mogelijk niet aan de hooggespannen verwachtingen kan worden voldaan. Topman Tim Cook wees vooral naar de moeilijke omstandigheden in opkomende markten. Verder zorgen wisselkoerseffecten voor een meer bedrukte stemming, wat volgens Cook een negatief effect van circa 2 miljard dollar met zich mee zal brengen.

De beurswaarde van de technologiegigant overschreed in augustus nog de 1.000 miljard dollar. Daardoor mocht het bedrijf zich als eerste ptivé-onderneming ooit een 'trillion dollar company' noemen, oftewel een biljoenenbedrijf. Enkel het Chinese staatsbedrijf PetroChina was bij zijn beursintroductie in 2007 al even voorbij die drempel geraakt, om snel daarna echter weer aan waarde te verliezen.