Apple splitst aandeel in 4 na recordresultaten

Met een omzetgroei van 11 procent en een winstgroei van 18 procent verpulverde Apple de verwachtingen. De verkoop van iPhones deed het wereldwijd onverwacht goed.

Van de kommer en kwel die vele bedrijven ondervinden door de coronacrisis, lijkt Apple niets te voelen. Na wat onderbrekingen in april draaide de verkoopsmotor op volle toeren. De iPhone SE, een instapmodel van 399 dollar kende volgens CEO Tim Cook een sterke lancering. De omzet uit de verkoop van iPhones kwam uit op 26,4 miljard dollar, 4 miljard dollar boven de verwachtingen van analisten.

De goede iPhone-verkoop was de grootste verrassing. Dat thuiswerk en thuisonderwijs in coronatijden de verkoop van Mac-computers en iPads hoger stuwde, was al verwacht.

Maar ook de diensten zoals Apple Music streaming en de iCloud dataopslag kregen een duwtje door corona. Op een kwartaal tijd ging Apple van 515 naar 550 miljoen betalende klanten. Zij leverden stuwden de omzet uit diensten met 15 procent tot 13,2 miljard dollar.

'Deze prestatie in onzekere tijden toont aan dat onze producten een belangrijk rol spelen in het leven van onze klanten', vindt Cook.

De omzet kwam uit op 59,7 miljard dollar (+11 procent) en vele miljarden boven de verwachtingen (gemiddeld 52,3 miljard dollar). De winst groeide nog sneller, met 18 procent 11,3 miljard dollar.

Per aandeel komt dat neer op een winst van 2,58 dollar per aandeel, een nieuw record. De analistenconsensus lag op 2,04 dollar per aandeel.

Split

Apple kondigt een splitsing van zijn aandeel in vier aan. Het aandeel is op een jaar tijd al met meer dan 80 procent gestegen. In de nabeurshandel ging het aandeel vlot vijf procent hoger dankzij de goede cijfers.