Apple stapt met nieuwe iPhone 12 in 5G

Meer dan een jaar na zijn rivalen Samsung en Huawei brengt ook Apple een smartphone op de markt die compatibel is met het supersnelle 5G-netwerk. 'Vandaag is de start voor een nieuw iPhone-tijdperk', stelde Apple-CEO Tim Cook dinsdag op de online lancering van de iPhone 12.

Het gebrekkige 5G-netwerk is voor Apple een enorme uitdaging. De vraag is of het in elk land wel voldoende dekkend is om de iPhone te ondersteunen. Voor het Verenigd Koninkrijk zijn er grote twijfels. Maar Apple heeft zijn systeem naar eigen zeggen getest op 800 dragers in 30 regio's wereldwijd.