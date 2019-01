Apple-toeleverancier Foxconn draait plan Amerikaanse fabriek terug

De herziening van de plannen is een klap voor de Amerikaanse president Donald Trump.

De Taiwanese elektronicafabrikant Foxconn draait zijn plannen voor een grote vestiging in de Amerikaanse staat Wisconsin deels terug. Aanvankelijk zouden in de fabriek, waar de Apple-toeleverancier 10 miljard dollar in wou investeren, geavanceerde lcd-schermen worden gemaakt. Het bedrijf laat nu echter weten daar geen heil in te zien en er liever een onderzoeksvestiging van te maken.

'Je kunt onze investering in Wisconsin niet als fabriek zien', zegt Louis Woo, de rechterhand van Foxconn-topman Terry Gou, in een interview met het persbureau Reuters.

Personeelskosten

De personeelskosten in de Verenigde Staten zijn volgens Woo te hoog om tegen concurrentiële prijzen tv-schermen in elkaar te zetten. Foxconn zegt dat het winstgevender is om de lcd-schermen te bouwen in China of Japan, ze naar Mexico te brengen voor de eindassemblage en dan naar de VS te transporteren.

In plaats van grootschalige productie wil Foxconn in de staat vooral onderzoekers en ontwerpers aannemen en er mogelijk ook gespecialiseerde technologieproducten bouwen voor onder meer de gezondheidssector. De onderneming blijft wel bij zijn belofte om 13.000 banen te creëren in Wisconsin, maar zegt dat dit langer zal duren dan aanvankelijk gedacht. Eerst was er sprake van 5.200 jobs tegen eind 2020, maar het ziet er nu naar uit dat het er eerder 1.000 zullen zijn.

Maakindustrie

De beslissing ligt politiek gevoelig in de VS. De aankondiging van de fabriek gebeurde in 2017 in het Witte Huis door de Amerikaanse president Donald Trump, geflankeerd door Gou. De plannen voor de campus golden als de grootste nieuwe investering door een buitenlandse groep in de Amerikaanse geschiedenis. Trump zag er een bewijs in dat hij in staat was de maakindustrie in zijn land nieuw leven in te blazen.