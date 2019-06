Apple trekt stekker uit mediabibliotheek iTunes

Apple-CEO Tim Cook kondigde maandag op WWDC, de hoogmis van het technologiebedrijf, een stroom aan nieuwe software aan en ‘de krachtigste Mac ooit’. Maar het meest historische nieuws was het einde van iTunes.

Voor Apple-fans was het opnieuw een hoogdag gisteren op de jaarlijkse Worldwide Developers Conference (WWDC) in het Californische San Jose. Grote revolutionaire blikvangers waren er niet. Wel een stroom van updates die de softwaresystemen voor de elektronische toestellen nog performanter maken. En er was ook hardware: de nieuwe Mac Pro. ‘De krachtigste Mac ooit’, zei Apple-CEO Tim Cook. ‘Een monster van een machine voor filmmakers en muzikanten.’