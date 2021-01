Apple verpulvert verwachtingen

Apple stelde zijn fans woensdag niet teleur. Na beurstijd publiceerde het bedrijf voor het eerst in zijn geschiedenis een kwartaalomzet van meer dan 100 miljard dollar. En niet zomaar een beetje meer, zoals de analistenverwachting van 103 miljard had doen uitschijnen. De omzet beliep uiteindelijk 111,44 miljard dollar. In het derde kwartaal was dat een kleine 65 miljard dollar.

De eindejaarsperiode lokte ook in dit coronajaar blijkbaar heel wat consumenten naar de – virtuele of bakstenen – Apple-winkels. Veel van die kopers zaten bovendien in China, dat het in de vorige kwartalen wat had laten afweten.