Apple verpulvert verwachtingen

De winst per aandeel bedroeg 1,30 dollar. Ook dat is fors meer dan de 1,01 dollar waarop beursanalisten rekenden.

Juni was een recordkwartaal, zegt financieel directeur Luca Maestri. 'Er waren nieuwe omzetrecords in alle regio's waarin we actief zijn. In elke productcategorieën groeiden we double-digit (meer dan 10 procent, red.).'