Apple versoepelt omstreden regels voor betalingen in apps

Het Amerikaanse technologiebedrijf Apple gaat bepaalde appontwikkelaars toestaan betalingen te regelen buiten zijn App Store om. Wegens die historische verplichting tot interne transacties, waar het bedrijf stevige commissies op neemt, ligt Apple al een tijd onder vuur.

Een historische regel bij Apple gaat op de schop: vanaf begin volgend jaar mogen sommige apps de App Store omzeilen om hun gebruikers iets aan te rekenen. Na een Japans onderzoek mogen nieuws-, muziek- en audioapps voortaan hun gebruikers doorverwijzen naar hun eigen website. Die kunnen dan via die weg een abonnement afsluiten of producten kopen, waardoor de appmaker geen commissie meer aan Apple hoeft af te dragen.

Wie nu een applicatie via de App Store aanbiedt, moet alle transacties via dat platform laten verlopen. Die tussenstap is een belangrijke inkomstenbron voor Apple, want het neemt een omstreden commissie van 30 procent op die aankopen. In 2020 was de App Store goed voor 64 miljard dollar omzet bij Apple. Google doet hetzelfde met zijn Play Store.

64 miljard App Store In 2020 was de App Store goed voor 64 miljard dollar omzet bij Apple.

Machtsmisbruik

Apple heeft zich al vaak moeten verantwoorden voor zijn omstreden regel. In de zomer van vorig jaar moest CEO Tim Cook wegens marktdominantie zelfs op het matje verschijnen in een digitale hoorzitting, samen met zijn collega's van Amazon, Facebook en Google. Niet veel later maakte het gamingbedrijf Epic Games, de maker van het populaire spel Fortnite, er zelfs een juridisch steekspel van.

Ook door druk uit andere hoeken kwamen er almaar meer barsten in het controversiële businessmodel van Apple. Recent werd in Zuid-Korea een wet goedgekeurd waardoor grote uitbaters van appwinkels, zoals Google en Apple, appbouwers niet langer mogen dwingen hun betaalsystemen te gebruiken. Ook de Europese Mededingingsautoriteit kloeg Apple aan wegens machtsmisbruik.

Vorige week nog schikte Apple voor 100 miljoen dollar met een schare Amerikaanse appbouwers, die in groep het bedrijf aankloegen over de te hoge commissies. Zoals altijd luidde de kritiek dat Apple zich vrijkocht - zulke boetes zijn peanuts voor de techreus met een beurswaarde van ruim 2.500 miljard dollar - zonder iets wezenlijks te veranderen aan zijn beleid. Nu gaat het om een besluit dat op veel grotere schaal effect zal hebben, want de verandering gaat wereldwijd in vanaf 2022.

Techstrijd

Lees Meer Rechtszaak tussen Apple en Epic Games bepaalt mee toekomst appwinkels

De rechtszaak tussen Apple en Fortnite werd symbolisch in de strijd tegen de techreuzen. Maar uiteindelijk zijn het de Japanners die Apple op de knieën kregen. De switch komt er na een onderzoek van de Japanse Fair Trade Commission (JFTC), dat sinds 2016 loopt.

Bovendien zal Fortnite geen profijt halen uit Apples beslissing, want de versoepeling geldt alleen voor 'reader apps', niet voor games, de lucratiefste apps en goed voor 70 procent van alle uitgaven in de App Store. Concreet gaat het om alle apps die digitale magazines, kranten, boeken, audio, muziek en video aanbieden. Die mogen nu een link met een eigen betaalmethode plaatsen. Wel goed nieuws voor bijvoorbeeld de muziekstreamingdienst Spotify, die al lang klaagt dat Apple - dat met Apple Music een concurrent is - te veel commissie neemt.

Wat in de praktijk zal veranderen, moet nog blijken. Apple mag nog altijd zelf bepalen wat wel of niet een 'reader app' is, en blijft zo de finale controle behouden. Spotify reageert sceptisch. 'Een beperkte manier om sturing mogelijk te maken is geen fix voor al onze problemen', zegt het bedrijf een reactie aan de nieuwsdienst Reuters.