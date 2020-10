Apple werkt aan eigen zoekmachine

Een teken aan de wand is de jongste versie van iOs, het besturingssysteem van de iPhone. Daarin zien gebruikers voor het eerst eigen zoekresultaten van Apple verschijnen. Daarnaast linkt het bedrijf gebruikers in deze versie gelijk door naar websites.

Vroeger hield Google het alleenrecht om via de browser Safari zoekresultaten te tonen op de smartphones van Apple. Daar betaalt de zoekmachine naar schatting zo'n 10 miljard dollar per jaar voor.

In het geding

Sinds vorige week is de deal in het geding. Toen diende het Amerikaanse ministerie van Justitie een klacht tegen Google in. Volgens Justitie zou het machtige bedrijf van topman Sundar Pichai de concurrentie stelselmatig de kop indrukken.

Google is in eigen land machtig. Met zijn eigen browser Chrome heeft het bedrijf ongeveer 60 procent van de Amerikaanse markt in bezit. In Europa ligt het marktaandeel nog hoger.