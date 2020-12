Apple wil zelfrijdende auto maken

Vooral die batterij wordt een prestigeproject voor Apple, dat in de eerste plaats een technologiebedrijf blijft dat computers, smartphones en diensten verkoopt. Het is dan ook onduidelijk wie de Apple-auto in elkaar zou zetten. Volgens Reuters zeggen bronnen dat 'ze verwachten dat het bedrijf op een productiepartner vertrouwt om voertuigen te bouwen'. Een andere optie is dat Apple zich beperkt tot de ontwikkeling van een autonoom aandrijfsysteem, dat zou worden geïntegreerd in een klassieke auto.