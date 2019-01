Apple ziet inkomsten uit iPhone fors krimpen

Voor het lopende kwartaal voorspelt CEO Tim Cook eveneens een krimp.

In principe is er geen invloedrijker kwartaalrapport dan dat van Apple , maar dit keer had CEO Tim Cook al een beetje de spanning weggenomen. De erg zwakke Chinese verkoop van de iPhone, het rendabelste consumentenproduct ter wereld, noopte het doorgaans zo voorspelbare Apple begin dit jaar tot de eerste waarschuwing in zestien jaar.

De waarschuwing bleek op zijn plek. Over het voorbije kwartaal, boekhoudkundig gezien het eerste kwartaal van Apple, zakte de omzet tegenover het recordkwartaal een jaar eerder met 5 procent naar 84,3 miljard dollar.

Boosdoener is de iPhone, die net als de hele smartphonemarkt over zijn piek heen lijkt. Cook gunt beleggers niet langer inzage in het aantal verkochte toestellen, maar de omzet uit de iPhone kromp jaar op jaar met 15 procent.

Ecosysteem

16% Thank you, Mr. President! Dankzij de belastingsverlaging van president Trump zakte de effectieve belastingvoet van Apple tot 16 procent, van 26 procent een jaar eerder

De inkomsten uit diensten als iTunes, Apple Pay en Apple Care, de inkomsten die Apple puurt uit het 'ecosysteem' van de intussen wereldwijd 1,4 miljard verkochte iPhones, MacBooks, iPads etc, stegen wel met 19 procent naar 10,9 miljard dollar.

Maar ook dat is een verzwakking vergeleken met de 25 procent groei over het voorgaande kwartaal. Beleggers hopen al een tijdje overtuigend bewijs te zien dat Apple via een groeispurt in diensten minder afhankelijk kan worden van de iPhone.

Voor het lopende kwartaal lijkt Cook niet meteen beterschap te voorspellen. De omzet zou op 55 à 59 miljard dollar uitkomen. Dat is niet alleen opnieuw een krimp vergeleken met een jaar eerder - toen de Californiërs 61 miljard dollar omzet draaiden - maar ook minder dan de 59,3 miljard dollar waar Wall Street-analisten gemiddeld op rekenen.

Vraag is of die voorzichtige prognose nog veel ravage kan aanrichten voor de beurskoers. Sinds Apple vorige zomer als eerste beursgenoteerde bedrijf even meer dan 1.000 miljard dollar waard geacht werd, hebben beleggers in de verkoopgolf die de hele technologiebeurs Nasdaq trof de beurswaarde al met zo'n 300 miljard afgetopt.

20 miljard winst

Merk trouwens op dat Apple ondanks de krimpende omzet de nettowinst op peil kon houden. De nettowinst zakte slechts met een half procentje, naar net geen 20 miljard dollar. Dit dankzij de belastingverlaging die Amerikaans president Trump doorvoerde. Daardoor zakte de effectieve belastingsvoet afgelopen kwartaal met 10 procentpunt, van 26 naar 16 procent.