Apps in tien jaar uitgegroeid tot miljardenindustrie

Bij de tweede iPhone, een jaar later, mochten ook anderen applicaties maken. Die kwamen in een aparte winkel te staan, de App Store. Tien jaar geleden, op 10 juli 2008 , opende die zijn deuren.

Bij zijn lancering telde de App Store ongeveer vijfhonderd apps. Dat waren bijvoorbeeld de zoekmachine van Google, de krant The New York Times en de veilingsite eBay. Inmiddels zijn ongeveer twee miljoen apps beschikbaar.

Wat begon als het toegeven van een vergissing, werd een miljardenindustrie. Alleen vorig jaar al gaven de gebruikers 42,5 miljard dollar uit in de App Store, rekende onderzoeksbureau App Annie onlangs uit. Dat is omgerekend 36 miljard euro. Apple deelt de opbrengsten met de mensen die de apps hebben gemaakt. Volgens Apple hebben zij in 10 jaar tijd in totaal meer dan 100 miljard dollar verdiend. Hoeveel Apple er zelf aan overhield, is niet bekend.