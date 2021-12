Ariane-draagraket met James Webb-telescoop gelanceerd

De krachtigste ruimtetelescoop ooit zal als een soort teletijdmachine tot 200 miljoen jaar na de Oerknal kunnen terugkijken.

Van op de Europese ruimtehaven Kourou in Frans-Guyana is met Kerstmis een Ariane-5 draagraket gelanceerd die de Amerikaans-Europees-Canadese James Webb Ruimte Telescoop (JWST) - genoemd naar één van de pioniers van de Apollo-maanlandingen - naar zijn observatiepost moet slingeren.

De lancering was rechtstreeks op Arianespace TV te zien en werd op Twitter via een kernachtige 'Let's go!' aangekondigd.

De ambitieuze kijker moet de opvolger worden van de mythische Hubble Ruimte Telescoop (HST).

De 256ste Ariane, in dit geval de 112de Ariane-5, vertrok zoals gepland om 13.20 uur Belgische tijd. In de nok van de krachtige draagraket stak de JWST die met veertien jaar vertraging eindelijk naar de ruimte is vertrokken.

De scheiding van de bovenste rakettrap, die zestien minuten moet functioneren, was voor 27 minuten na lift-off voorzien. De 10 miljard dollar kostende JWST zit nu op een traject naar zijn observatiepost, het Lagrangepunt-2 op 1,5 miljoen km van ons. Aankomst binnen een maand.

De spiegel met een diameter van 6,5 meter zit opgevouwen in de neuskegel van de Ariane. Het uitklappen ervan, samen met het gigantische zonnescherm, binnen een tweetal weken wordt voor vele astronomen en technici een stevig potje nagelbijten.

De JWST is de grootste en krachtigste ruimtetelescoop ooit. Hij zal tot 200 miljoen jaar na de Oerknal kunnen terugkijken, als een heuse teletijdmachine. De kijker moet in het infrarood aldus het zwakke licht van de eerste sterrenstelsels en sterren opvangen, en moet de kennis van planeten buiten ons zonnestelsel serieus opvijzelen.

In die mate zelfs dat er mogelijk een antwoord komt op dé ultieme vraag: 'zijn wij alleen in het universum of niet?'.