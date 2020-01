AvH en Gimv lonken naar Televic

Televic - goed voor dik 100 miljoen euro omzet - is een wereldspeler in communicatiesystemen in de treinsector, de zorg, de conferentiemarkt en het onderwijs.

De Antwerpse investeerders Ackermans & van Haaren (AvH) en de investeringsmaatschappij Gimv overwegen in de West-Vlaamse technologiegroep Televic te stappen. Dat vernam De Tijd van meerdere bronnen.

Lieven Danneels en Thomas Verstraeten, de eigenaars en CEO’s van Televic, tasten sinds kort de markt af naar een partner voor het Izegemse bedrijf. Ze willen niet uitstappen, willen de meerderheid behouden en zoeken een gelijkgestemde partij die - mogelijk naar aanleiding van een overname - het kapitaal komt versterken en voor de (heel) lange termijn mee in het avontuur stapt.

Sinds de plannen bekend raakten, bleef het stil rond Televic. Nu worden met AvH en Gimv dus twee investeerders genoemd in het dossier. Al is er nog geen witte rook, want de Televic-eigenaars nemen naar verluidt hun tijd en hanteren geen strakke timing. Bij Gimv geeft men geen commentaar en bij AvH werd niet gereageerd op telefoontjes.

Wereldspeler

Televic is een wereldspeler in hoogtechnologische communicatiesystemen die gebruikt worden in de treinsector, de zorg, de conferentiemarkt en het onderwijs. De jongste decennia internationaliseerde het bedrijf fors, onder meer via overnames. Vorige zomer realiseerde het met GSP Sprachtechnologie zijn grootste overname ooit.