BASF investeert 25 miljoen dollar in Vlaams Materialise

De 3D-printingspecialist Materialise gaat samen met BASF een revolutionaire generatie plastics ontwikkelen. De Duitse chemiereus koopt zich ook voor 25 miljoen dollar (3%) in. De Leuvenaars halen op Nasdaq nog eens tot 50 miljoen dollar vers kapitaal op. ‘Alleen zo kan de 3D-markt groeien.’

‘Dit is een mijlpaal in het bestaan van Materialise .’ Met die woorden beschrijft Peter Leys, de bestuursvoorzitter van Materialise, de deal die hij en CEO-oprichter Fried Vancraen gisteren hebben beklonken met het Duitse chemieconcern BASF. Beide bedrijven hebben een ‘strategische alliantie’ gesmeed.

Als om de sérieux daarvan te onderstrepen koopt BASF ook voor 25 miljoen dollar nieuwe aandelen in Materialise. En het grote publiek mag meesnoepen: op de New Yorkse Nasdaq-beurs, waar Materialise in 2014 al eens 100 miljoen dollar ophaalde, worden voor nog eens 25 tot 50 miljoen dollar nieuwe aandelen te koop gesteld. Materialise kan zo tot 75 miljoen dollar vers geld ophalen.

De deal is voor meer dan alleen dat bedrag - tot 75 miljoen dollar op een totale beurskapitalisatie van 580 miljoen dollar - een mijlpaal, zegt Fried Vancraen. De samenwerking met een chemiereus is minstens even belangrijk. ‘Op onze jaarlijkse Materialise-summit zijn we aan de praat geraakt met iemand van BASF en bleek dat onze filosofieën perfect op elkaar aansluiten. BASF wil meer materialen ontwikkelen die 3D-printbaar zijn. Wij willen meer toepassingen in meer sectoren dan die waar we vandaag in zitten. Zij hebben de materialen, wij de software.’

Nieuwe plastics

‘Tot nu hebben we ons toegelegd op materialen die relatief makkelijk te printen zijn, zoals titanium en aluminium bij de metalen en PA12, een soort nylon, bij de plastics. Hoe moeilijker het materiaal, hoe geavanceerder de software moet zijn. Maar hoe meer materialen, hoe meer toepassingen er zijn en hoe groter de markt wordt.’

In nog zoveel sectoren zouden we meer kunnen betekenen, als we de juiste plastics kunnen printen. Fried Vancraen ceo en stichter materialise

Op korte termijn gaat BASF Materialise helpen bij de lancering van die nieuwe plastics die 3D-geprint kunnen worden. Andersom kan BASF gebruikmaken van het machinepark van Materialise om te experimenteren. Maar op langere termijn moet de impact veel groter worden, stelt Vancraen.

‘We willen in steeds meer sectoren doordringen. Vandaag zitten we goed in de medische wereld, de automotive en het design van wearables (brilmonturen, schoenen, juwelen, red.). Maar er zijn nog zoveel andere sectoren waar we meer zouden kunnen betekenen, als we maar de juiste plastics kunnen printen. In een vliegtuig zitten zoveel verschillende kunststoffen die door hun relatief kleine oplage uit een 3D-printer zouden kunnen komen: onderdelen van een interieur, maar ook technische componenten, bijvoorbeeld voor de cockpit of het airco-systeem. Hoewel die plastics niet altijd bedrijfskritisch zijn, moeten ze toch voldoen aan de hoge normen van de luchtvaart.’

Sportschoen

Een ander voorbeeld ziet Vancraen in de brillenwereld, waar Materialise nu al in beperkte mate high-endbrillen op maat print voor designmerken als het Belgische Hoet en het Deense Orgreen. ‘Maar willen we een betere toegang tot de brillenmarkt dan hebben we andere plastics nodig, die meerdere en betere afwerkingsniveaus mogelijk maken.’ Later dit jaar stelt Materialise al enkele nieuwe materialen voor.

De deal met BASF past in de strategie die Materialise al sinds zijn ontstaan volgt. Bij elk nieuw printbaar materiaal stelt het eerst de software op punt, die vervolgens onder licentie verkocht kan worden aan hardwarespelers als Eos of HP. In een volgende fase gaat het zijn technologie ook verkopen aan bedrijven in andere sectoren, vaak in een alliantie. Met Adidas werkte het samen aan een geprinte sportschoen en onlangs sloot het een contract met Johnson & Johnson. De Amerikaanse farmareus gebruikt de software voor het 3D-printen van medische instrumenten voor schouderoperaties.

In de laatste fase print Materialise ook zelf kleine series voor de industrie. ‘Daarbij geloven we sterk in een open ecosysteem, waarop elk bedrijf kan aanpikken. Onze software moet op alle 3D-printers kunnen draaien, zo veel mogelijk materialen aankunnen met zo veel mogelijk technische ontwerpsystemen, zoals CAD/CAM.’

Luxesituatie

Dat open model staat in schril contrast met het gesloten systeem dat hardwareproducenten als 3D Systems of Stratasys aanhangen. Die willen met hun machines ook meteen aangepaste software en toepassingen verkopen, een beetje zoals Apple met zijn Mac en iPhone een gesloten systeem van software en apps aanbiedt. ‘Doordat we mee aan de basis van 3D-printtechnologie liggen, zitten we in de luxesituatie dat de grote hardwarespelers niet om ons heen kunnen.

Grote bedrijven in de automotive (zowat alle autoproducenten, red.) en de luchtvaart (Airbus en Boeing, red.) hebben zoveel verschillende 3D-geprinte onderdelen dat ze daarvoor nooit afhankelijk willen zijn van één type software of enkele materialen. We willen absoluut dat de markt open blijft. Alleen zo kan ze groter worden.’