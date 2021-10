Barco: 'Chiptekort kost ons 15 miljoen kwartaalomzet'

‘De bestellingen wijzen op een aanhoudend herstel van de vraag in alle markten van Barco en in alle regio’s’, klinkt het. Het beeldvormingsbedrijf spreekt over een ‘opmerkelijke’ groei voor zowel Cinema als ClickShare. Barco levert onder meer projectoren voor cinemazalen en met Clickshare heeft het een populaire presentatietool voor bedrijven in de markt.

Ook de omzet steeg in alle divisies, maar door een tekort aan componenten - lees: chips - kon het bedrijf minder leveren dan voorzien. Dat had volgens het bedrijf een impact van 15 miljoen euro.

Barco stelt de bewoordingen in zijn jaarprognose licht bij. Het mikt nu tegenover de 770 miljoen omzet over boekjaar 2020 op een ‘mid-single-digit’ omzetgroei (ongeveer 5 procent dus). Bij de halfjaarcijfers in juli was sprake van een ‘duidelijke’ stijging. De winstmarge (ebitda) zal voor het volledige jaar hoger liggen dan de 7,5 procent in het eerste halfjaar van 2021.