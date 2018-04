Barco bevestigt prognoses na kwartaal getekend door dure euro

De maker van technologie voor cinema's, ziekenhuizen en bedrijven zag zijn nieuwe en vernieuwde producten groeien in de eerste drie maanden van het jaar.

Barco had in het eerste kwartaal zoals verwacht last van de dure euro. Zo blijkt uit een trading update waarin het technologiebedrijf traditioneel enkel een omzetcijfer en de bestellingen prijs geeft.