Barco en Kinepolis maken werk van cinemarevolutie

De twee Belgische bedrijven sluiten een deal over 300 cinemaprojectoren van de volgende generatie. ‘Zowel Barco als Kinepolis loopt voor op de concurrentie.’

Kinepolis en Barco zijn al langer flink verstrengelde partners. De eerste rust zijn cinemazalen al bijna tien jaar exclusief uit met projectoren van de Kortrijkse technologiegroep. Die samenwerking wordt verdergezet nu Barco aan Kinepolis 300 projectoren gaat leveren in de komende drie jaar.Het gaat om projectoren met lasertechnologie, de nieuwste generatie voor cinemazalen.

De deal met Kinepolis volgt op een contract dat Barco twee maanden geleden afsloot met het Britse Cineworld, de op een na grootste uitbater van bioscopen ter wereld, voor dubbel zoveel projectoren. Het gaat om raamcontracten, de levering van de projectoren gebeurt verspreid over een langere termijn. ‘We hadden gezegd dat we enkele vervangingscontracten zouden aankondigen rond laserprojectoren in de loop van 2018.Dit zijn er al twee’, zegt Carl Vanden Bussche, hoofd investeerdersrelaties bij Barco. Bedragen worden evenwel niet vrijgegeven.

Laserlicht

De verkoop gebeurt via de joint venture Cinionic, die de Kortrijkzanen eind vorig jaar oprichtten met drie Chinese partners. Barco nam 55 procent van de totale investering van 100 miljoen euro voor zijn rekening. Met de joint venture - waarin Barco de verkoop-, marketing- en serviceafdeling van zijn cinema-activiteiten onderbracht - wil het bedrijf sneller kunnen inspelen op de veranderende cinematrends.

De deals zijn signalen dat de markt voor cinemaprojectoren stilaan begint aan de omschakeling naar technologie van de nieuwe generatie. Na de omwenteling van analoge projectoren naar digitale goed tien jaar geleden bereidt de sector zich nu voor om over te schakelen van xenonlampen naar lasers. Laserlicht is aanzienlijk duurder, maar verslijt minder snel, moet niet worden vervangen en verbruikt maar half zo veel energie. Dat doet de kosten dalen. De kwaliteit van het licht is ook scherper en helderder.

Barco is als globaal marktleider - met zo’n 50 procent van de bestaande cinemaprojectoren - goed geplaatst om van de omschakeling te profiteren. Bovendien viel op de sectorbeurs CineEurope in Barcelona deze week te horen dat er nog rek zit op de markt voor cinemacomplexen. Vandaag zijn er wereldwijd zo’n 170.000 cinemazalen, maar volgens nieuwe schattingen groeit het aantal de komende jaren naar meer dan 200.000, vooral in opkomende markten als China en het Midden-Oosten. Voor Barco valt er dus nog een en ander te rapen.

‘Het was altijd de strategie van het bedrijf om zich met een heel pallet aan laserprojectoren voor elk type scherm klaar te stomen voor de omschakeling echt op gang komt’, zegt Guy Sips, analist bij KBC Securities, die zowel Barco als Kinepolis opvolgt. ‘In tegenstelling tot zijn concurrenten. Al komt nu ook het Japans-Amerikaanse Christie met zijn eerste volwaardige laserprojectoren. Barco bewijst dat het vooroploopt. Aan de kant van de cinema-uitbaters geldt dat ook voor Kinepolis.’ De switch naar laser is wel een werk van lange adem, zegt de analist.

Entertainment

De entertainmenttak van Barco, waaronder de cinema-activiteiten vallen, is goed voor ongeveer de helft van de omzet van 1,1 miljard euro die de groep vorig jaar boekte. Bij die afdeling horen ook de grote beeldschermen voor evenementen en concerten die Barco produceert.Verder maakt het technologie voor medische beeldvorming en schermen voor vergaderruimtes en controlepanelen.

De omschakeling naar laser moet de omzet van de entertainmentdivisie op termijn weer vooruitduwen, na een daling met 7,7 procent vorig jaar. Ook dit jaar verwacht Barco nog een lichte daling vanwege de overgangsfase. Pas vanaf volgend jaar kan daar verandering in komen, luidt het.