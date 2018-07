'Barco heeft ruimte zat om verwachtingen te kloppen'

Een roadshow in Londen en een vers koopadvies twee dagen later maken dat de beloofde cijfers van het tweede halfjaar primeren op het mindere resultaat na de eerste zes maanden van het jaar.

Dankzij een koopadvies van Berenberg en ING denkt niemand nog aan het halfjaarverslag van vorige week donderdagochtend. De Kortrijkzanen waren die dag de sterkste daler op de Brusselse beurs, wat erop wees dat er weinig geloof was dat de jaarprognoses nog haalbaar waren.

De wisselkoersen - inkomsten in dollar leverden in de eerste helft van 2017 meer euro's op dan in de eerste helft van 2018 - hadden ervoor gezorgd dat de omzet (-3,8%) en de nieuwe bestellingen onder de verwachtingen uitkwamen. Toch hielden de Kortrijkzanen vast aan het plan om in 2018 meer winst uit een gelijke omzet te halen.

Na het weekend geloven de markten wél dat een klepper van een tweede jaarhelft in de kaarten zit. Dat is te danken aan een rondje vergaderen in de Londense kantoren van Berenberg, die de bedrijfstop maandag in contact bracht met een stuk of 30 investeerders met diepe zakken.

Berenberg heeft het oor van kolossen zoals Fidelity en BlackRock, die er op een steenworp afstand kantoor houden in de City. Het adresboekje van de investeringsbank hielp eerder al andere Belgische bedrijven vlot aan financiering, zoals toen Greenyard 125 miljoen aan converteerbare obligaties wou plaatsen. Dat bespaart het bedrijf 15 miljoen euro aan rentelasten per jaar, tot en met 2021.

Adviezen

De volgende ochtend was Berenberg zo vriendelijk om nog eens het uitstaand koopadvies te herhalen. Barco toonde zich 'zelfzeker' over de tweede jaarhelft tijdens de meetings in Londen, aldus de analisten. Hun koersdoel over twaalf maanden voor het aandeel bedraagt 130 euro. Maandag had het aandeel al terrein goedgemaakt (+2,3%), en dinsdag won het aandeel meer dan 4 procent. De dip na de resultaten was daarmee al gecompenseerd.

Woensdag komt er nog eens bijna dubbel zo veel bij, na een vers koopadvies van ING. Daar ging een nieuwe analist aan de slag, die een koersdoel van 135 euro op het aandeel plakt.

Marc Hesselink verhuisde aan het begin van de zomer van ABN Amro naar de concurrentie, en tipt het aandeel dat voordien nog niet werd opgevolgd door ING. 'De prognoses van het bedrijf zijn doorgaans behoorlijk conservatief. Daardoor is er ruimte zat om bij de komende kwartalen of jaren positief te verrassen.'

Barco is een koopje tegen de huidige waardering, vindt Hesselink net zoals Berenberg. Neem daarbij een verwachte gemiddelde winstgroei (EBIT) van 15 procent per jaar van 2017 tot en met 2022, en dan lijkt Barco extra goedkoop.

Het groeiverhaal kan volgens Hesselink moeilijk ontsporen omdat de vooruitzichten voor zowat elk van de niches van Barco positief zijn. 'Het is zeer goed dat het bedrijf niet afhankelijk is van een enkel product.' Barco verkoopt beeldvormingstechnologie voor o.m. vergaderzalen, operatiekwartieren en bioscopen. Voor elk van die toepassingen ziet Hesselink de verkopen oplopen in de komende jaren.

'Vroeger had het bedrijf vooral goeie ingenieurs in huis, vandaag ligt de focus op een verbetering van de verkoopskanalen (bijvoorbeeld via distributiepartners of door een verhoogde aanwezigheid in China). Dat resulteerde nu al in organische groei en een verbetering van de winstmarges maar zal nog veel meer vruchten afwerpen in de komende kwartalen.'