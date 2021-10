Barco hertekent organisatie, drie directieleden vertrekken

Sinds hun aanstelling als co-CEO’s van de beeldvormingsgroep Barco in juli bekend werd, hebben An Steegen en Charles Beauduin een ‘globale evaluatie van Barco’s capaciteiten, markteffectiviteit en groeistrategie uitgevoerd’, klinkt het donderdagochtend in een communiqué. Bij die oefening werd de organisatiestructuur tegen het licht gehouden.