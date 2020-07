Barco krimpt nog forser dan gevreesd

De beeldvormingsgroep geeft een sombere aftrap voor het Belgische resultatenseizoen. De omzetval is groter dan verwacht en er komt geen prognose voor dit jaar.

Het bedrijf ziet zijn omzet voor de eerste jaarhelft nog een scherpere val maken dan gevreesd: de inkomsten krimpen met 18 procent, lager dan de onderste kant van het vork van 10 Ć 15 procent dat het bedrijf in april zelf vooropstelde .

Barco-CEO Jan De Witte ziet ook niet meteen beterschap. Na het eerste kwartaal schrapte zijn toen geldende prognose van een omzetgroei van minstens vijf procent en een winstmarge tot 15 procent. Dat was precorona een vrij realistische doelsteling.

Er komt in tegensteling tot de belofte in april toch geen prognose voor 2020. 'Het ritme van het herstel, en vooral de curve van dat herstel en mogelijke herhaaldelijke lockdowns, blijft onzeker'.

De omzetval van Barco is nog erger dan gevreesd.

Het tweede kwartaal zou wel de zuurste appel om door te bijten geweest zijn, hoopt Barco. Vanaf nu volgt er kwartaal per kwartaal beterschap. Uit het orderboekje blijkt wel dat daar nog een lange weg te gaan is. Dat krimpt met een kwart, jaar op jaar bekeken, naar 398,7 miljoen euro. Analisten waren zelfs met corona in het achterhoofd nog uitgegaan van 441,9 miljoen euro.