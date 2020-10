Barco lijdt onder onder halflege bioscopen en kantoren

De technologiegroep Barco bijt zijn tanden stuk op de halflege bioscopen en kantoren. De ziekenhuizen kunnen de meubelen niet redden. ‘2020 is een schrikkeljaar, een off-year.’ De beurs katapulteert het aandeel bijna twee jaar terug in de tijd.

‘We blijven investeren in nieuwe oplossingen voor controlekamers, operatiezalen en de evenementenwereld. Om sterker en sneller uit deze crisis te komen dan onze concurrenten.’ Barco-topman Jan De Witte is zijn optimistische zelf te midden van eindmarkten die in zwaar weer zitten door de coronapandemie. ‘We zitten in een rollercoaster.’

De bioscopen en kantoren zijn halfleeg en de ziekenhuizen focussen noodgedwongen op Covid-19. Driemaal slecht nieuws voor de Kortrijkse leverancier van projectoren, beeldschermen en vergadertechnologie. Afgelopen kwartaal dook de omzet ruim een derde lager. Na negen maanden kijkt Barco aan tegen een omzetverlies van 25 procent tot 575 miljoen euro. Een winstalarm kon niet uitblijven.

Het contrast met vorig jaar kan niet groter zijn. De vergadertool Clickshare was booming business en de cinemadivisie stoomde de laserprojectoren klaar. In de coronacrisis hebben de twee steunpilaren van Barco het zwaar te verduren. Presentaties zijn webinars en vergaderingen Zoom-meetings geworden. Clickshare blijft grotendeels werkloos achter in de 800.000 vergaderzalen. Hetzelfde geldt voor de projectoren en beeldschermen in een wereld zonder grote evenementen en blockbusters.

De Chinese box office zit weer op het niveau van 2019. Jan De Witte CEO van Barco

De Witte verwacht dat de kleinere bioscopen over de kop gaan en dat de grotere groepen het aantal complexen of zalen afbouwen. Door de krimp moeten naar verwachting 10 tot 20 procent minder projectoren vervangen worden: van 80.000 à 100.000 tot 65.000 à 80.000 machines

Herstel

Positief is dat concurrent Sony is weggevallen, waardoor Barco enkel het Japanse NEC en het Amerikaanse Christie naast zich moet dulden. Een groter stuk van een kleinere taart mondt volgens De Witte grosso modo in dezelfde volumes uit. Wel wordt het langer wachten op de bestellingen: de vervangingsgolf schuift twee jaar op. Barco kan zich de komende maanden optrekken aan China, waar de bioscopen na een valse start in april weer floreren. ‘De box office zit weer op het niveau van 2019.’

Ook voor Clickshare is het niet allemaal kommer en kwel. De vergadertool maakte na een zwakke zomer een herstelbeweging. In september zat de verkoop op 80 procent van september vorig jaar. ‘De verkopen zijn in grote mate gecorreleerd met de mate waarin mensen weer naar kantoor gaan', zegt De Witte. Het is afwachten of nieuwe lockdowns roet in het eten gooien. ‘Twee weken geleden had ik niet verwacht dat Ierland in lockdown zou gaan.’

We hebben nu twee paarden in de race om de vergaderzalen. Jan De Witte CEO van Barco

Op de lange termijn zijn de vooruitzichten intact, verzekert De Witte. Onderzoekers als Gartner verwachten dat we naar een hybride omgeving evolueren waarbij 75 procent van de mensen op kantoor werkt, terwijl het overige kwart dat van thuis uit doet. Voor die hybride communicatie lanceerde Barco zes maanden geleden Clickshare Conference, een videoconferencingtool die een meeting via Teams, Zoom of Webex naar een hoger niveau tilt. De oplossing slaat aan. Conference is goed voor ruim een vijfde van de Clickshare-verkopen. ‘We hebben nu twee paarden in de race om de vergaderzalen.’

Gezondheidscrisis

Barco’s Healthcare-poot heeft na negen maanden de Enterprise-divisie (Clickshare en controlekamers) ingehaald als de tweede grootste afdeling van de groep. De gezondheidstak profiteerde in de eerste jaarhelft van de grotere vraag naar beeldschermen voor thuiswerkende radiologen. Die groei viel het afgelopen kwartaal stil. Bovendien had Barco last van ziekenhuizen die hun investeringen in schermen voor operatiezalen uitstellen, nu het coronavirus alle aandacht opeist.

In tegenstelling tot Philips, dat beademingstoestellen produceert, kan Barco niet profiteren van de gezondheidscrisis. Wel moet de omzet van de gezondheidspoot na negen maanden niet onderdoen voor vorig jaar.

Entertainment (cinema en evenementen) en Enterprise kijken aan tegen een omzetverlies ruim 30 procent. Beterschap is niet op komst: de orders - toekomstige omzet - doken afgelopen kwartaal 43 procent lager. ‘Het is duidelijk dat 2020 een schrikkeljaar wordt, een off-year’, zegt De Witte.

De winstmarge (brutobedrijfswinst ten opzichte van omzet) zal ‘aanzienlijk’ lager uitkomen dan de 10 procent in de eerste jaarhelft. Covid-19 hakt er stevig in: vorig jaar boekte Barco een marge van 14 procent. Dat niveau verwacht De Witte pas in 2022 te bereiken. Daarvoor rekent hij op een gestaag herstel van de verkopen en een inperking van de kosten op het niveau van 2019.

Barco wordt op de beurs gekatapulteerd naar begin 2019. De stevige koersval woensdag (-12%) deed de rode lantaarn in de sterindex Bel20 nog feller oplichten. Het technologieaandeel zag dit jaar meer dan helft van zijn waarde verdampen.