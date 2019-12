Barco-oudgediende stapt op bij Niko

Paul Matthijs heeft het amper 2,5 jaar uitgehouden als CEO van het familiebedrijf. De reden van zijn vertrek is onduidelijk.

Matthijs maakte 30 jaar carrière bij het beursgenoteerde technologiebedrijf Barco en maakte in mei 2017 de overstap naar Niko, waar hij als CEO werd aangesteld. Daarmee nam hij de fakkel over van Jo De Backer en was hij meteen het eerste niet-familielid aan het hoofd van het familiebedrijf.

'Ik had het bedrijf uitgebouwd tot op het punt dat ik niet meer de juiste man was om het te leiden. Ik merkte dat ik niet meer de man met de ideeën kon zijn. De technologie was van mij weggelopen', zei De Backer vorige week nog in een interview met De Tijd. 'Mijn opvolger Paul Matthijs heeft de nodige bagage wel.'

Op het moment dat De Backer die woorden sprak, moet al iets gaande geweest zijn aan de top. Volgens informatie van De Standaard trok Matthijs vorige week de deuren achter zich toe, wat bevestigd wordt door zijn LinkedIn-profiel. De reden van zijn vertrek is onduidelijk. 'Ik ga niets zeggen en Niko zou beter hetzelfde doen', reageerde Matthijs in De Standaard. Matthijs noch Niko was deze ochtend beschikbaar voor commentaar.

Ruzie?

Heeft het vertrek te maken met een ruzie of onenigheid met de familiale aandeelhouders die het dan toch moeilijk hadden de macht uit handen te geven aan een externe CEO? Dat kon De Backer tijdens het interview met De Tijd dan toch goed verstoppen. 'Of ik de neiging heb het management op de vingers te kijken? Ik wou nog niet met pensioen, maar we hebben een duidelijke taakverdeling afgesproken. Ik wil op twee domeinen nog een vinger in de pap, maar ik heb niet het gevoel me constant te moeten inhouden als ik hier ben.'