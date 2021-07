Barco rekent op beterschap in tweede helft

Het orderboekje van Barco raakt na de gezondheidscrisis weer goed gevuld, maar de omzet kromp wel harder dan gevreesd.

Barco zorgde vorige week vrijdag voor ophef toen bekendraakte dat CEO Jan De Witte plaats zou maken voor Charles Beauduin en An Steegen. Met de aftrap van de halfjaarresultaten rijst de vraag: kan beursgenoteerd Brussel zich herstellen van de coronapandemie?

De resultaten van Barco geven een dubbele boodschap. Kijken we naar het orderboek, dan lijkt de beeldvormingsgroep zich te herstellen na een rampjaar. Met 466 miljoen euro doet Barco 17 procent beter dan in de eerste helft van 2020 en 34 procent beter dan in de tweede helft van dat jaar. Het bedrijf doet het ook beter dan de 456 miljoen die analisten verwachtten.

De omzet ligt met 366 miljoen euro echter 10 procent lager dan een jaar geleden en ook licht onder de analistenconsensus. De brutobedrijfswinst (ebitda) kwam uit op 27,5 miljoen euro, grosso modo in lijn met de verwachtingen.

Langdurige beperkingen

Barco wijst in zijn persbericht naar de langdurige beperkingen die in de pandemie werden opgelegd om de beperkte winst te verklaren. Thuiswerken bleef verplicht of aangewezen in grote delen van de wereld. Clickshare, de vergaderingstool van Barco, heeft het nog steeds moeilijk. Ook de opening van de bioscoopzalen liet lang op zich wachten. Daarnaast wordt ook Barco geraakt door het tekort aan chips.

Toch ziet de beeldvormingsgroep tekenen van beterschap. De winst lag in het tweede kwartaal 13 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2020. Bovendien nam die maand per maand toe naarmate de wereld zich weer opende dankzij de vaccinatiecampagnes.

De bestellingen voor Healthcare lagen in de eerste helft van het jaar 18 procent hoger dan vorig jaar. Ziekenhuizen lijken na de gezondheidscrisis opnieuw te investeren in diagnostische beeldvorming en chirurgie.

Heropening kantoren

Uittredend CEO Jan De Witte is niet ontevreden met de resultaten. 'De combinatie van een ongelijk herstel van de economische activiteit en beperkingen in de toeleveringsketen heeft ertoe geleid dat de verkoop achterblijft bij de bestellingen', zegt hij in het persbericht.

Beperkingen in de toeleveringsketen kunnen de groeiversnelling kunnen temperen Jan De Witte Afscheidnemend CEO Jan De Witte

Hij heeft er alle vertrouwen in dat Barco gestage verbeteringen zal realiseren naarmate de markten verder herstellen en de heropening van kantoren versnelt. 'Beperkingen in de toeleveringsketen kunnen de groeiversnelling kunnen temperen', zegt De Witte.

