Barco splitst na boerenjaar aandeel in zeven

De Kortrijkse beeldvormingsgroep zag de winst in 2019 met ruim een kwart stijgen. Ook in 2020 verwacht Barco groei, ondanks het coronavirus.

Barco boekte over 2019 een omzetstijging van 9,5 procent tot 1,08 miljard euro. Alle divisies droegen bij tot de omzetgroei. In de eerste plaats de entertainment-afdeling (+11,3%) met dank aan de digitale cinema.

Zowel in Europa en de VS boekte Barco succes met de plaatsing van projectoren in bioscopen, onder meer dankzij een deal met de Amerikaanse bioscoopreus Cinemark. In de enterprise-divisie (+6,8%) realiseerde het populaire presentatiesysteem ClickShare een dubbelcijferige groei en was er ook een lichte groei voor de controlekamers. De gezondheidstak boekte 9,7 procent extra omzet.

De hogere verkopen gaan gepaard met een betere rendabiliteit, mede dankzij 'gedisciplineerde uitgaven'. Voor het derde jaar op rij kon Barco de ebitda-marge met 2 procentpunten optrekken tot 14,1 procent. Dat resulteert in een 22,9 procent hogere brutobedrijfswinst (ebitda) over 2019 tot 153 miljoen euro. Helemaal onderaan de resultatenrekening steeg de nettowinst vorig jaar met 27 procent tot 95,4 miljoen euro.

Aandeelhouders genieten mee van het boerenjaar 2019. Het brutodividend gaat met 15 procent de hoogte in tot 2,65 euro. Verder is het opvallend dat Barco vanaf 1 juni zijn aandeel in zeven wil splitsen. 'Daarmee willen we ons aandeel toegankelijker maken', klinkt het. Gisteren sloot Barco af op een recordkoers van 247,5 euro.

Coronavirus

Voor 2020 mikt op Barco op een omzetgroei rond 5 procent en een verbetering van de ebitdamarge tot 15 procent. Dat is in lijn met de analistenprognoses.

Barco houdt in zijn prognose rekening met het coronavirus. Het verwacht hierdoor in China een zwakkere vraag in de entertainment-divisie dit jaar. Wel houdt de prognose er rekening mee dat vanaf eind februari alle logistieke restricties in China zijn opgeheven.