Barco tekent megacontract voor laserprojectoren

Barco gaat de komende drie jaar 600 projectoren van de nieuwe (laser)generatie leveren aan Cineworld, de tweede grootste bioscoopuitbater ter wereld.

Hoeveel de deal waard is wordt niet vrijgegeven, maar volgens het hoofd investor relations Carl Vanden Bussche is het al twee jaar geleden dat Barco nog eens zoveel projectoren in één contract verkocht. Toen ging het om Cinepolis, een bioscoopuitbater op de Latijns-Amerikaanse markt. Barco verkoopt jaarlijks naar eigen zeggen 'enkele duizenden' cinemaprojectoren, maar exacte cijfers wil het niet geven.

Bovendien gaat het om projectoren van de nieuwste generatie, met een laser of laserfosfor lichtbron.

Een extra opsteker is dat het Britse Cineworld de tweede grootste bioscoopuitbater ter wereld is, met 9.500 zalen in de VS, het Verenigd Koninkrijk, Oost-Europa en Israël. De bestelling wordt gespreid over drie jaar en zullen deels dienen voor de vervanging van bestaande toestellen, deels voor nieuwe bioscoopzalen.

De verkochte projectoren zullen komen uit het hele gamma van 18 modellen. De contractwaarde zal deels afhangen van het type projectoren dat in de deal betrokken is. Die deal werd afgesloten via Cinionic, de joint venture Cinionic die eind 2017 werd opgericht door Barco samen met het Chinees- Amerikaanse Appotronics, China Film Group en de Chinese private equityspeler Citic.

55 miljoen van de 100 miljoen dollar geïnvesteerd kapitaal wordt aangeleverd door Barco. Appotronics (20%) is de leverancier van de laserlichttechnologie en China Film Group (20%) bewerkt bestaande films (remastering) voor projectie op schermen breder dan 25 meter.

Tweede adem

Het lijkt erop dat Barco daarmee zijn tweede adem in de markt van bioscoopprojectoren heeft gevonden. In 2016 piekte de verkoop in een eerste golf van digitale projectoren, maar vorig jaar daalde de omzet van de Entertainment-divisie (-7,7%). Ook dit jaar verwacht het bedrijf nog een lichte daling in dit segment.

Die divisie is goed voor de helft van de 1,085 miljard euro omzet in 2017. Ongeveer zestig procent van die helft bestaat uit cinemaprojectoren en bijhorende diensten - ongeveer 300 miljoen euro omzet -, de andere 40 procent uit grote beeldschermen, voor onder meer grote evenementen en concerten.

Laserlicht

De daling van de projectorenverkoop was te verklaren doordat de omschakeling van bioscoopcomplexen wereldwijd naar digitale projectoren (met gewone lampentechnologie) stilaan ten einde loopt. Momenteel is het merendeel van de bioscoopzalen ter wereld uitgerust met digitale projectoren met 'gewone' (xenon)lampen.

50% Laserprojectoren De helft van de door Barco verkochte projectoren zijn van de nieuwste generatie en uitgerust met een laserlichtbron.

Nu is het uitkijken naar een nieuwe golf van vervangingsinvesteringen bij bioscoopuitbaters die mondjesmaat overschakelen naar projectoren met een laserlichtbron. Laserlicht is minder onderhevig aan slijtage en moet niet vervangen worden, waardoor de total cost of ownership van een projector daalt. Laserlicht geeft ook scherper en helderder beeld dan klassieke xenonlampen, en verbruikt maar half zoveel energie.

'Ons volledige portfolio van laserprojectoren is sinds 2016 voor alle schermen beschikbaar', stelt Vanden Bussche. 'Waar aanvankelijk een derde van de verkochte projectoren van het lasertype waren, was dat in het laatste kwartaal van 2017 al de helft. Het betekent dat de conversie goed vooruit gaat.'

Het betekent echter nog niet automatisch dat ook meteen vertaalt in omzetgroei. 'Daar verwachten we verandering in 2019 en 2020', aldus Vanden Bussche.

Cinema City

Barco was al langer leverancier van Cinema City, dat in 2014 werd overgenomen door Cineworld. Eind vorig jaar kwam daarna nog de mega-overname van Regal Entertainment Group bij, waardoor het aantal zalen groeide tot meer dan 9.500, waarvan 7.300 in de Verenigde Staten, en de rest in het VK, Oost-Europa en Israël.