Barco rapporteerde deze week recordcijfers en werd daarvoor beloond met de grootste beurspandoering in 15 jaar. Dat de belangrijke Chinese motor hapert en co-CEO Charles Beauduin tijdelijk buiten strijd is, maakt beleggers bloednerveus. Topvrouw An Steegen predikt kalmte. ‘Er is niets veranderd aan ons verhaal.’