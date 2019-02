Barco valt binnen op beursstand van concurrent

Het West-Vlaamse beeldvormingsbedrijf kreeg van een rechter in Nederland de toestemming om de handelswaar van Clevertouch in beslag te laten nemen op de Integrated Systems Expo (ISE), een vakbeurs voor audiovisuele presentatiesystemen. Barco mag het in beslag genomen materiaal gebruiken als bewijs in een rechtszaak tegen het Britse bedrijf.

Half miljoen

De groep zag zijn patent in de VS vorige week nog bevestigd door de Patent and Trademark Office nadat een concurrent had geopperd dat de technologie niet nieuw is. Eerder was er al een overwinning in Denemarken waar 'imitator' Wireless Media uit de handel werd gehaald. En ook Kindermann, Delta Electronics en AV Center København beten hun tanden stuk op Barco's patent.