Barco verhoogt winstprognose lichtjes

Barco ziet de winstmarge dit jaar met bijna 2 procentpunt toenemen.

Barco , de beurskampioen van de eerste jaarhelft, publiceerde voorbeurs sterke cijfers over het derde kwartaal.

De orders namen over het derde kwartaal jaar op jaar met 13,3 procent toe naar 275,6 miljoen euro, een stuk beter dan verwacht (262,9 miljoen euro). Het orderboek was eind september 359,1 miljoen euro groot, een stijging met 12,4 procent tegenover een jaar geleden. 'Dit is het vierde kwartaal op rij met een groei in het orderboek, een toename die voornamelijk aangedreven wordt door een gezonde vraag naar vervangingsprojectoren voor bioscopen in Europa en Noord-Amerika', zegt Barco in het persbericht.

De omzet nam zoals verwacht toe met 7,3 procent tot 266,9 miljoen euro. De afdeling Enterprise kende een groei met twee cijfers. Dit dankzij het goudhaantje, de presentatietool Clickshare die in de eerste zes maanden van het jaar een extra 100.000 vergaderzalen wist te veroveren. 'Ik ben in het bijzonder tevreden over de aanhoudende groei van Clickshare en over de versnelde groei in Cinema en Surgical', zegt CEO Jan De Witte. Control rooms (toezicht) presteerde daarentegen zwak.

Barco bevestigt de voorziene omzetstijging over 2019 van 5 tot 10 procent. De ebitda-marge zou dit jaar 'bijna twee procentpunt' hoger uitkomen dan in 2018, aldus nog Barco. Die prognose is een fractie beter dan in juli. Toen lag de prognose 'in lijn met de eerste jaarhelft', met andere woorden 13,6 procent. In 2018 lag de marge op 12 procent. De nieuwe prognose impliceert dus 'bijna 14 procent', tegenover 13,6 procent in juli.