Barco verrast met stevig orderboek

Barco haalde in het eerste kwartaal van dit jaar voor 229 miljoen euro nieuwe orders binnen. ‘Dat wijst op een herstel en onze concurrentiekracht.’

De omzet van Barco kreeg het voorbije kwartaal een tik en daalde met 27 procent tegenover het eerste kwartaal van vorig jaar. Verrassend is dat niet, aangezien vorig jaar de eerste twee maanden - behalve in China - coronavrij waren.

Dat Barco het voorbije kwartaal voor 229 miljoen euro nieuwe orders wist binnen te halen, wijst er op dat er beterschap op komst is. Het cijfers ligt wel nog 10 procent onder dat van vorig jaar maar is al drie kwartalen in stijgende lijn en ligt ook bijna 40 miljoen euro boven de gemiddelde analistenverwachting. In het orderboek staan nu voor 351 miljoen euro uit te voeren opdrachten.

Het bedrijf wijst vooral op de sterke orderbijdrage van de divisies Entertainment (apparatuur voor cinema’s en eventmenten) en Healthcare (beeldschermen voor ziekenhuizen).

Rimpelloos

‘Ik ben tevreden met de ordercijfers’, aldus CEO Jan De Witte. ‘Die reflecteren het herstel, ons langetermijnpotentieel in onze markten en onze concurrentiekracht. We verwachten een gestage verbetering te zullen zien naarmate het herstel in onze markten zich verder doorzet.'

Maar hij waarschuwt ook dat de conversie van het orderboek naar omzet niet rimpelloos zal verlopen. Hoewel die conversie niet immuun zal zijn voor de gevolgen van lockdowns en verstoringen in de toeleveringsketen, zijn we klaar om deze hordes te nemen en om verder te werken richting onze strategische objectieven.'

Barco bevestigt de doelstellingen voor het eerste halfjaar, namelijk een stabiele omzet tegenover vorig jaar en een winstmarge (brutobedrijfswinst) van vijf procent of meer ('mid-plus single digit').

Keihard getroffen

Vorig jaar slikte Barco voor het eerst sinds 2009 een nettoverlies. De pandemie had het bedrijf dan ook keihard getroffen. De afdeling Entertainment zag haar twee grootste klanten - bioscopen en festivalorganisatoren - in overlevingsmodus gaan.