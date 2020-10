Barco waarschuwt voor fors lagere winst

De beeldvormingsgroep zag door de pandemie in het voorbije kwartaal de omzet met 37 procent krimpen. Het management waarschuwt voor een duidelijke lagere winstmarge over heel 2020.

De beeldvormingsgroep Barco heeft een beroerde zomer achter de rug. De omzet zakte met 37 procent tot 167,4 miljoen euro. Dat is nog een pak erger dan analisten hadden ingecalculeerd. Zij rekenden gemiddeld op 205 miljoen euro.

Ook het aantal nieuwe bestellingen viel in het voorbije kwartaal veel forser dan verwacht terug, met 43 procent tot 157,6 miljoen euro.

‘Op dit moment is het duidelijk dat 2020 voor Barco een schrikkeljaar wordt’, meldt Barco-topman Jan De Witte. Een ‘off-year’, zo luidt dat in het Engelstalige persbericht.

Op dit moment is het duidelijk dat 2020 voor Barco een schrikkeljaar wordt. Jan De Witte CEO Barco

Zelfs tegenover het tweede kwartaal – waarvan je toch zou denken dat het de absolute bodem was met de wereldwijde lockdowns – registreerde het bedrijf een omzetkrimp van 2 procent.

Terwijl de divisies Entertainment (beeldschermtechnologie voor cinema en events) en Enterprise (technologie voor controlekamers en vergadertool Clickshare) een licht herstel boekten, liet de derde divisie Healthcare het helemaal afweten.

Healthcare, gespecialiseerd in beeldscherminstallaties voor operatiekamers, werd door analisten nochtans beschouwd als een buffer in crisistijden. ‘Healthcare liet zwakkere resultaten optekenen als gevolg van uitstel van leveringen die werden bijgestuurd in lijn met de gewijzigde uitgavenprioriteiten van de ziekenhuizen’, klinkt het.

Lagere marge

Het management klinkt ook allesbehalve positief over wat nog moet komen. Het bedrijf rekent op een ‘aanhoudende druk op de omzet gelet op de onzekerheden gelinkt aan een tweede covidgolf’. En de winstmarge zal ‘aanzienlijk dalen’ in vergelijking met het resultaat van de eerste jaarhelft. Ter herinnering, in de eerste jaarhelft zakte de marge al van 14 naar 10 procent.

Het aandeel verloor dit jaar al zowat de helft van zijn waarde. Barco kreeg het dus veel harder te verduren dan de Bel20 die 17 procent lager noteert dan begin dit jaar.

Bioscopen en Clickshare

Dat moet even slikken zijn voor CEO Jan De Witte en hoofdaandeelhouder Charles Beauduin. Vorig jaar imponeerde het techbedrijf nog dankzij zijn vergadertool Clickshare.

Maar de inkomsten uit Clickshare staan sinds de uitbraak van pandemie onder druk. Presentaties werden webinars en vergaderingen werden Zoom-meetings.

Daarbovenop komt dat de evenementen- en bioscoopsector, een grote afzetmarkt voor beeldschermen en projectoren van Barco, door een enorme crisis gaan.