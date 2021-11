Beautyboetiek Sofina krijgt opnieuw forse klappen

Het blijft rommelen bij THG (The Hut Group), een van de belangrijkste participaties van de Belgische holding Sofina. De beurswaarde van het Britse e-commercebedrijf halveerde in enkele weken tijd. De fondsenreus BlackRock houdt het als aandeelhouder grotendeels voor bekeken.

De beurskoers van THG is in vrije val sinds CEO Matt Moulding op 12 oktober de 'slechtste beleggersdag aller tijden' (dixit Financial Times) organiseerde. Het aandeel verloor sindsdien zo'n 53 procent. Het contrast is groot met de euforie van midden september, toen THG zijn eerste stappen op de beurs zette. Dat wordt onder meer met lede ogen aangezien in Brussel: Sofina bezit 8,1 procent van THG. Het is de grootste participatie van de Boël-holding.