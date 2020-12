Beautyboetiek Sofina neemt Amerikaanse huidverzorgingssite over

The Hut Group telt 350 miljoen dollar neer voor Dermstore, een Amerikaanse webwinkel voor huidverzorgingsproducten. De Britse Sofina-telg lijft ook twee kleinere producenten van voedingssupplementen in.

Voor het eerst sinds zijn beursgang op 16 september zet The Hut Group zijn vers opgehaalde kapitaal stevig aan het werk. De Britse onlineretailer telt 350 miljoen dollar neer om Dermstore.com in te lijven. Dat is in de VS de grootste 'pure player' voor de onlineverkoop van huidverzorgingsproducten.