Bedrijfsleiders nooit zo optimistisch in tien jaar

Economen verwachten een heropleving van de Belgische economie in het tweede en vooral het derde kwartaal.

De Belgische bedrijven zijn uitzonderlijk optimistisch over de economische activiteit en vooruitzichten, blijkt uit de maandelijkse peiling van de Nationale Bank bij 3.000 ondernemers. Haar conjunctuurbarometer stijgt in april voor de vijfde maand op rij en noteert op 4,4 punten, het hoogste peil sinds maart 2011. Economen hadden een kleinere stijging van de barometer voorspeld.

‘Het ondernemingsklimaat verbeterde duidelijk in de dienstverlening aan bedrijven, in de verwerkende nijverheid en in de bouw’, zegt de Nationale Bank in een toelichting. De handel daarentegen ziet de conjunctuur verslechteren. Alleen de handel in voedingsmiddelen ontsnapt aan de malaise.

Nooit eerder zagen we zo’n piek in ons orderboek. Pieterjan Desmet Topman Decospan

De Nationale Bank merkt op dat de conjunctuur in het bijzonder in de sector informaticadiensten sterk is verbeterd. Stijn Bijnens, de topman van de Hasseltse IT-groep Cegeka, bevestigt dat. ‘De IT is een van de sectoren die absoluut geen reden tot klagen hebben. De pandemie heeft de trend van de digitalisering alleen maar belangrijker gemaakt. Door telewerk is elke huiskamer een deel van het bedrijfsnetwerk geworden en leggen bedrijven nog meer de klemtoon op cyberveiligheid.’

‘Bovendien zie je dat veel grote bedrijven, die vroeger voor hun IT-diensten naar India trokken, weer meer en meer een beroep doen op lokale spelers, zoals wij. De coronacrisis heeft lokale sourcing weer helemaal op de agenda gezet.’

Cegeka, dat 5.500 mensen tewerkstelt in Europa van wie 3.000 in ons land, groeide vorig jaar fors. ‘We schatten eind dit jaar op een omzet van 700 miljoen euro uit te komen. Bij de eerste lockdown dachten we nog dat we 20 procent minder omzet zouden draaien, maar onze business zit boven het vooropgestelde budget en we verwachten nog een groeiversnelling. Kijk maar naar de relanceplannen. Zowat overal duikt naast de gezondheidszorg en het milieu digitalisering op. Al dat geld moet straks ook nog in de economie stromen.’

Schermvullende weergave

Grondstoffen

Ook de industrie ziet een heropleving. ‘We zijn zeer optimistisch, want nooit eerder zagen we zo’n piek in ons orderboek’, zegt de West-Vlaamse ondernemer Pieterjan Desmet. Hij staat aan het hoofd van de fineerplatenproducent Decospan in Menen, die uitvoert over de hele wereld en in Europa 750 mensen tewerkstelt. Het bedrijf, dat vorig jaar een omzet van 120 miljoen euro draaide, heeft klanten als de Zweedse woonwarenhuisketen IKEA, de Duitse zeiljachtbouwer Bavaria en de hotelketen Hilton.

‘De vraag naar onze producten, die gebruikt worden in de bouw, boomt zowat over de hele wereld, met uitzondering van enkele Oost-Europese landen die kampen met forse coronabesmettingen. Je zag al langer dat mensen in tijden van lockdowns geld uitgaven aan verbeteringen in hun huis.’

‘In China, waar de markt al snel weer openging, zijn we als Europees product een hype en zitten we in het hoogste segment. In de Verenigde Staten is een inhaalbeweging in de huizenmarkt aan de gang. Mijn grootste zorg is of we nog aan voldoende grondstoffen - hout - raken, omdat er een wereldwijde schaarste is. Ook de prijzen van de grondstoffen stijgen naar ongeziene hoogtes, wat mij toch doet vrezen voor inflatie.’

Dienstensector

De economische activiteit in de industrie en de bouw is nu alweer even hoog als voor de pandemie. De dienstensector daarentegen is nog niet hersteld, omdat de horeca, het toerisme en de evenementenbedrijven worstelen met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

Economen merken op dat het groeiend optimisme van de Belgische ondernemers geen grote verrassing is. ‘Vorige week bleek dat het ondernemersvertrouwen in de Europese maakindustrie is gestegen naar het hoogste peil in 25 jaar’, zegt Koen De Leus, de hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis. De industrie profiteert mee van het krachtig economisch herstel in de VS en in China.

De geleidelijke openstelling van de economie maakt volgens De Leus de weg vrij voor mooie groeicijfers in het tweede kwartaal. ‘Maar het derde kwartaal wordt wellicht het beste.’ In het eerste kwartaal is de Belgische economie wellicht licht gekrompen.