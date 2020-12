Bedrijven profiteren van digitaliseringsgolf in scholen

De Vlaamse overheid pompt de komende twee jaar 375 miljoen euro in laptops, wifi-netwerken en ander IT-materiaal voor de scholen. Bedrijven liggen op vinkenslag om een graantje mee te pikken.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) trekt in het kader van de relance de geldbuidel open voor de digitalisering van de scholen. De komende twee jaar vertrekt eenmalig 375 miljoen euro extra naar de scholen, boven op het jaarlijkse ICT-budget van 32 miljoen euro. Het is de ambitie elk kind in het vijfde leerjaar een laptop, een Chromebook (een laptop in de Google-omgeving) of een tablet te bezorgen. 'Het vijfde leerjaar is voor leerlingen een breukpunt', stelt Michaël Devoldere, de woordvoerder van Weyts. 'Ze puberen, krijgen een smartphone. Leren werken met een laptop is dan een pluspunt.'

50.000 Laptops Marktleider Signpost heeft 50.000 laptops in stock om te profiteren van de digitaliseringsgolf in de scholen.

Het kabinet-Weyts treedt wel enigszins sturend op, maar laat de effectieve besteding van het geld over aan de scholen. 82 procent, of 307 miljoen euro, is bedoeld voor het aanschaffen van IT-infrastructuur. Daarbij gaat het in de eerste plaats om laptops, voor leerlingen en leerkrachten, maar ook om goed beveiligde wifi-netwerken in de school. 'We sturen daarin, maar laten de aankoop aan de scholen. Een klas in het ASO heeft andere noden dan een in het TSO', stelt Devoldere. 'We gaan ook geen groepsaankopen opzetten.' Met de rest van het geld wil het kabinet de nodige digitale knowhow introduceren in de klas.

Bom

Verschillende bedrijven zien de investeringsdrang van de Vlaamse overheid graag komen. Marktleider Signpost, die zowel laptops, software als digitale lessen aanbiedt, neemt zijn positie in. 'We wisten dat het eraan zat te komen, maar dit is toch een enorme bom', stelt Signpost-CEO Arne Vandendriessche. Hij verwacht de komende maanden een flinke vraag naar schoollaptops. 'We hebben onze voorraden opgetrokken. We hebben nu al 50.000 toestellen liggen. We schatten dat de scholen in de eerste plaats hun leerkrachten willen uitrusten. Vanaf februari begint dan de aanloop naar het nieuwe schooljaar, met toestellen voor leerlingen.'

Ook een andere speler op de markt, het van oorsprong Nederlandse The Rent Company, zet zich schrap voor een uitdagend voorjaar. Het bedrijf moet bovendien flexibeler handelen nu de wereldwijde toeleveranciersketens verstoord zijn door de coronacrisis. 'Ik voorzie geen grote problemen voor de levering van laptops voor het nieuwe schooljaar. Maar we zullen met onze aankopen niet zo lang kunnen wachten als de vorige jaren', stelt Niel Van Meeuwen. 'De voorbije jaren konden we met het inschatten van de noden nog wachten tot in pakweg april. Nu moeten we onze inkoopcyclus al vroeger inzetten, in februari of maart.'

Wifi

De leveranciers van laptops zijn niet de enige bedrijven die wel kunnen varen bij het plan van Weyts. De eerste stap is een goede IT-infrastructuur. 'Ik schat dat de helft van de secundaire scholen en 65 procent van de basisscholen geen goed functionerend of beveiligd wifi-netwerk hebben', zegt Vandendriessche. Voor veel scholen kan het IT-geld ook daarheen vloeien. Dat is een goede zaak voor Telenet, dat een raamcontract heeft met de Vlaamse overheid voor het opzetten van wifi-netwerken in scholen.

Laptops is één zaak, maar daar moet je ook de nodige bandbreedte tegenover zetten. Niel Van Meeuwen Country Manager The Rent Company